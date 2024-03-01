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Рыжова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Василий Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.08.1898 ст.

Сын: Рыжов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1900 ст.

Дочь: (Рыжова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
В 1949г получала паспорт (отметка в МК)
Рождение ребёнка
10.06.1902 ст.

Сын: Рыжов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1906 ст.

Дочь: (Рыжова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
В 1943г получала паспорт (отметка в МК)
Рождение ребёнка
12.11.1911 ст.

Сын: Рыжов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1914 ст.

Дочь: (Рыжова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1917 ст.

Сын: Рыжов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич

Кисельное, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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