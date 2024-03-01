Рыжова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1898 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
17.01.1900 ст.
Дочь: (Рыжова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич
В 1949г получала паспорт (отметка в МК)
Рождение ребёнка
10.06.1902 ст.
Сын: Рыжов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
12.04.1906 ст.
Дочь: (Рыжова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич
В 1943г получала паспорт (отметка в МК)
Рождение ребёнка
12.11.1911 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1914 ст.
Дочь: (Рыжова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
27.03.1917 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно