Максимов Федор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1838 ст.
Дата смерти20.11.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 03.02.1838 по 1874 ст.
Рождение
03.02.1838 ст.
Отец: Алексей Максимович
Мать: Аксинья Никитична
Гражданство
С 03.02.1838 по 20.11.1878 ст.
Работа или профессия
С 03.02.1838 по 1874 ст.
Крестьянин
Крещение
1838
Бракосочетание
27.01.1874 ст.
Призыв на военную службу
До 27.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1874 ст.
Сын: Максимов Сергей Федорович
Мать ребёнка: Корявко Наталья Александровна
Работа или профессия
С 1874 по 1878
рядовой лейб-гвардии Его Величества Уланского полка
Место жительства
С 1874 по 1878
Военная служба
Между 1874 и 1878
Смерть
20.11.1878
Похороны
22.11.1878 ст.