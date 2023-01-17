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Максимов Федор Алексеевич

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Место рождения

Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

03.02.1838 ст.

Дата смерти

20.11.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 03.02.1838 по 1874 ст.
Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение
03.02.1838 ст.

Отец: Алексей Максимович

Мать: Аксинья Никитична

Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Гражданство
С 03.02.1838 по 20.11.1878 ст.
Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 03.02.1838 по 1874 ст.
Афонино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Крестьянин
Крещение
1838
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
27.01.1874 ст.

Жена: Корявко Наталья Александровна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Призыв на военную службу
До 27.01.1874 ст.
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.09.1874 ст.

Сын: Максимов Сергей Федорович

Мать ребёнка: Корявко Наталья Александровна

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 1874 по 1878
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
рядовой лейб-гвардии Его Величества Уланского полка
Место жительства
С 1874 по 1878
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
Между 1874 и 1878
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
20.11.1878
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
22.11.1878 ст.
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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