Бежанова Юлия Станиславовна
Место рождения
Дата рождения02.11.1987
Дата смерти05.03.1988
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1987
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
05.03.1988
Врожденный порок сердца. Умерла в больнице, в возрасте 4х месяцев. Похоронена на кладбище в поселке Исеть.