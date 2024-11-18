Бежанова Юлия Станиславовна 02.11.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБежанова Юлия Станиславовна

Бежанова Юлия Станиславовна

Место рождения

Исеть, Верхняя Пышма, Свердловская область

Дата рождения

02.11.1987

Дата смерти

05.03.1988

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1987

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Исеть, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
05.03.1988
Исеть, Верхняя Пышма, Свердловская область
Врожденный порок сердца. Умерла в больнице, в возрасте 4х месяцев. Похоронена на кладбище в поселке Исеть.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.