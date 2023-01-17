Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти28.04.1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Егор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Егор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Фаддеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Фаддеевич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
28.04.1792
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
28.04.1792