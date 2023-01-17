Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Андреевна

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Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

28.04.1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Егор Фаддеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Егор Фаддеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Фаддеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Фаддеевич

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Фаддеевич

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
28.04.1792
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
28.04.1792
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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