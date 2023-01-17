Яшин Георгий Трофимович
Место рождения
Дата рождения23.11.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1888 ст.
Отец: Трофим Яковлев
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
06.05.1910 ст.
Сын: Яшин Петр Георгиевич
Мать ребёнка: Яшина Мария Адриановна
Бракосочетание
08.11.1910 ст.
Жена: Яшина Мария Адриановна
Лаврово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно