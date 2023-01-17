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Яшин Георгий Трофимович

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Место рождения

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.11.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1888 ст.

Отец: Трофим Яковлев

Мать: Евдокия Иванова

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.05.1910 ст.

Сын: Яшин Петр Георгиевич

Мать ребёнка: Яшина Мария Адриановна

Ручьи, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
08.11.1910 ст.

Жена: Яшина Мария Адриановна

Лаврово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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