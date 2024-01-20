Харченко (Семенова) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Семенова) Мария Константиновна

Место рождения

село Ерковцы, Амурская область

Дата рождения

08.03.1893

Дата смерти

09.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1893

Отец: Семенов Константин

Мать: Семенова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Юрий

Отец ребёнка: Харченко Савелий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харченко (Харченко) Харитина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Харченко (Харченко) Валентина

Отец ребёнка: Харченко Савелий Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1931

Дочь: Харченко (Харченко) Лариса

Отец ребёнка: Харченко Савелий Иванович

Смерть
09.12.1983
Похороны
Неизвестно

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