Харченко (Семенова) Мария Константиновна
Место рождениясело Ерковцы, Амурская область
Дата рождения08.03.1893
Дата смерти09.12.1983
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1893
Отец: Семенов Константин
Мать: Семенова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченко Юрий
Отец ребёнка: Харченко Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харченко (Харченко) Харитина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Харченко (Харченко) Валентина
Отец ребёнка: Харченко Савелий Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1931
Дочь: Харченко (Харченко) Лариса
Отец ребёнка: Харченко Савелий Иванович
Смерть
09.12.1983
Похороны
Неизвестно