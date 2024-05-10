Мережников Клементий Афанасьевич 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мережников Клементий Афанасьевич

Место рождения

Ключики, Пермский район, Пермский край

Дата рождения

1732

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Мережников Афанасий Михайлович

Мать: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мережникова (Бочкарева) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мережников Петр Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Мережников Сидор Клементьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1755
Ключики, Пермский район, Пермский край

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