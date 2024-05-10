Мережников Клементий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Мережников Афанасий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мережников Петр Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мережников Сидор Клементьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1755