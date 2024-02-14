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Ихсанова ?

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Минихун Бильданович

Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Лукман Бильданович

Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ихсанова) Минижамал Бильдановна

Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ихсанова) Хаят Бильдановна

Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Багаман Бильданович

Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Нугман Бильданович

Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ихсанов Сальман Бильданович

Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ихсанов Вильдан Бильданович

Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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