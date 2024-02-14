Ихсанова ?
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Минихун Бильданович
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Лукман Бильданович
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ихсанова) Минижамал Бильдановна
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ихсанова) Хаят Бильдановна
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Багаман Бильданович
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Нугман Бильданович
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ихсанов Сальман Бильданович
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ихсанов Вильдан Бильданович
Отец ребёнка: Ихсанов Бильдан
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь