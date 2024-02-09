Негодяев Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Негодяева Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Негодяева (Амельченко) Пелагея Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омельченко Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Негодяева (Амельченко) Пелагея Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омельченко Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Негодяева (Амельченко) Пелагея Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Омельченко Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Негодяева (Амельченко) Пелагея Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно