Негодяев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяев Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Негодяева Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Негодяева (Амельченко) Пелагея Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омельченко Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Негодяева (Амельченко) Пелагея Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омельченко Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Негодяева (Амельченко) Пелагея Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омельченко Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Негодяева (Амельченко) Пелагея Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Негодяева (Амельченко) Пелагея Анисимовна

Смерть
Неизвестно

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