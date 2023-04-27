Малобродски Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малобродски Лаура
Мать ребёнка: Садыкова Элла Гарифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малобродски Карина
Мать ребёнка: Садыкова Элла Гарифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Садыкова Элла Гарифовна