Малобродски Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малобродски Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1973 г.р.

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малобродски Лаура

Мать ребёнка: Садыкова Элла Гарифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малобродски Карина

Мать ребёнка: Садыкова Элла Гарифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садыкова Элла Гарифовна

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