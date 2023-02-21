Филюшкин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филюшкин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1982

Отец: Филюшкин Владимир

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
https://vk.com/id479628578
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филюшкина Алена

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филюшкина (https: Анастасия

Мать ребёнка: не указана

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