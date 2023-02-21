Филюшкин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1982
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1982
Отец: Филюшкин Владимир
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
https://vk.com/id479628578
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филюшкина Алена
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филюшкина (https: Анастасия
Мать ребёнка: не указана