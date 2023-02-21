Гладких Парфирий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Гладких Филипп Перфильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Гладких Гавриил Перфильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Гладких Панифаньтий Перфильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно