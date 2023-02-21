Гладких Парфирий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких Парфирий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Гладких Филипп Перфильевич

Мать ребёнка: не указана

Котельниково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гладких Гавриил Перфильевич

Мать ребёнка: не указана

Котельниково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Гладких Панифаньтий Перфильевич

Мать ребёнка: не указана

Котельниково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
Котельниково, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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