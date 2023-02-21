Новосильцов Яков Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1676
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1676
Отец: Новосильцев Захарий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1677
Дочь: Строганова Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Новосильцова Мария
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1680
Сын: Новосильцев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Новосильцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Новосильцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новосильцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцев Пётр Яковлевич
Мать ребёнка: Новосильцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новосильцев Иона Яковлевич
Мать ребёнка: Новосильцова Мария