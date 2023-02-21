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Новосильцов Яков Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1676

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1676

Отец: Новосильцев Захарий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1677

Дочь: Строганова Марья Яковлевна

Мать ребёнка: Новосильцова Мария

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1680

Сын: Новосильцев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Новосильцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Новосильцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новосильцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцев Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Новосильцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новосильцев Иона Яковлевич

Мать ребёнка: Новосильцова Мария

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