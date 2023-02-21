Gering Alexander Nikolaevich
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1872
Дата смерти30.07.1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1872
Отец: Von Gering Nicholai
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1921
Дочь: Simkin Natalie Alexandra
Мать ребёнка: Gering Alexandra Petrovna
Благовещенск, Россия
Рождение ребёнка
22.02.1924
Дочь: Gering Margareth
Мать ребёнка: Gering Alexandra Petrovna
Рождение ребёнка
09.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Gering Alexandra Petrovna
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1947