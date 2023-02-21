Gering Alexander Nikolaevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gering Alexander Nikolaevich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1872

Дата смерти

30.07.1947

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

1921 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1872

Отец: Von Gering Nicholai

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1921

Дочь: Simkin Natalie Alexandra

Мать ребёнка: Gering Alexandra Petrovna

Благовещенск, Россия
Рождение ребёнка
22.02.1924

Дочь: Gering Margareth

Мать ребёнка: Gering Alexandra Petrovna

Рождение ребёнка
09.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Gering Alexandra Petrovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Gering Alexandra Petrovna

Смерть
30.07.1947
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