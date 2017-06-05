Граселиус Вадим Альфредович
Место рождения
Дата рождения19.01.1953
Дата смерти05.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Граселиус (Гроссельюс) (Кретинина) Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
05.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Граселиус (Гроссельюс) (Кретинина) Лидия Владимировна
Смерть
05.06.2017