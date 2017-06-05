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Граселиус Вадим Альфредович

Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

19.01.1953

Дата смерти

05.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1953

Отец: Граселиус Альфред (Леня) Генрихович

Мать: Граселиус (Михайлова) Ирина Павловна

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Граселиус (Гроссельюс) (Кретинина) Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
27.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Граселиус (Гроссельюс) (Кретинина) Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
05.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Граселиус (Гроссельюс) (Кретинина) Лидия Владимировна

Смерть
05.06.2017
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

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