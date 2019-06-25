Журавлева (Морозова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Морозова) Людмила

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Место рождения

г. Москва

Дата рождения

01.12.1960

Дата смерти

25.06.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1960

Отец: Морозов Василий

Мать: Морозова Клавдия

г. Москва
Бракосочетание
14.10.1978

Муж: Журавлев Валерий

Рождение ребёнка
1979

Сын: Журавлев Виталий

Отец ребёнка: Журавлев Валерий

Смерть
25.06.2019
Городская клиническая больница имени С.П. Боткина
Причина смерти: Хронический лимфолейкоз (синдром Рихтера)
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище
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