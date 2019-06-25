Журавлева (Морозова) Людмила
Место рожденияг. Москва
Дата рождения01.12.1960
Дата смерти25.06.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1960
Отец: Морозов Василий
Мать: Морозова Клавдия
г. Москва
Бракосочетание
14.10.1978
Муж: Журавлев Валерий
Рождение ребёнка
1979
Сын: Журавлев Виталий
Отец ребёнка: Журавлев Валерий
Смерть
25.06.2019
Городская клиническая больница имени С.П. Боткина
Причина смерти: Хронический лимфолейкоз (синдром Рихтера)
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище