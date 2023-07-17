Астаева (Койгарацева) Онисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астаева (Койгарацева) Онисия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астаев Николай

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Койгароцева (Беложедова) Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Койгароцев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Койгарацева (Пушкарева) Антнина Андреевна

Отец ребёнка: Койгароцев Андрей

Рождение ребёнка
12.11.1941

Дочь: Кайгороцева (Басаргина) Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Койгароцев Андрей

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