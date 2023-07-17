Астаева (Койгарацева) Онисия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Астаев Николай
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Койгароцева (Беложедова) Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Койгароцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Койгарацева (Пушкарева) Антнина Андреевна
Отец ребёнка: Койгароцев Андрей
Рождение ребёнка
12.11.1941
Дочь: Кайгороцева (Басаргина) Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Койгароцев Андрей