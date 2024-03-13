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Саитгалин Мяссар

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Место рождения

д.Наратасты

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
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Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саитгалина Тагзима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саитгалина Тагзима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саитгалина Тагзима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саитгалина Тагзима

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саитгалина Тагзима

Рождение ребёнка
08.09.1959

Сын: Саитгалин Ришат Мяссарович

Мать ребёнка: Саитгалина Тагзима

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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