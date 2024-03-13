Саитгалин Мяссар
Место рожденияд.Наратасты
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саитгалина Тагзима
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
08.09.1959
Сын: Саитгалин Ришат Мяссарович
Мать ребёнка: Саитгалина Тагзима
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно