Хлынова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
?.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
?.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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