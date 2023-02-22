Хлынова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1929
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
?.08.1941
Рождение ребёнка
?.02.1946
Смерть
Неизвестно