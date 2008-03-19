Венкова (Александрова) Валентина
Место рожденияТверская обл., Андриаполь
Дата рождения25.08.1929
Дата смерти19.03.2008
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1929
Отец: Александров Денис
Мать: Румянцева Мария
Тверская обл., Андриаполь
Рождение ребёнка
14.03.1952
Дочь: Ястребова Татьяна
Отец ребёнка: Венков Василий
Мончегорск, Мурманской обл.
Рождение ребёнка
21.11.1953
Дочь: Балакирева Галина
Отец ребёнка: Венков Василий
Оленегорск, Мурманской обл.
Смерть
19.03.2008
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
мурманская обл., г. Оленегорск