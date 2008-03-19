Венкова (Александрова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВенкова (Александрова) Валентина

Венкова (Александрова) Валентина

avatar

Место рождения

Тверская обл., Андриаполь

Дата рождения

25.08.1929

Дата смерти

19.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1929

Отец: Александров Денис

Мать: Румянцева Мария

Тверская обл., Андриаполь
Рождение ребёнка
14.03.1952

Дочь: Ястребова Татьяна

Отец ребёнка: Венков Василий

Мончегорск, Мурманской обл.
Рождение ребёнка
21.11.1953

Дочь: Балакирева Галина

Отец ребёнка: Венков Василий

Оленегорск, Мурманской обл.
Смерть
19.03.2008
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
мурманская обл., г. Оленегорск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close