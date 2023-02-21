Марсагишвили Нино — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсагишвили Нино

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Георгий Зурабович

Отец ребёнка: Марсагишвили Зураб Германович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марсагишвили Николас Зурабович

Отец ребёнка: Марсагишвили Зураб Германович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нато Зурабовна

Отец ребёнка: Марсагишвили Зураб Германович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марсагишвили Зураб Германович

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