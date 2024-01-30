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Клячин Сергей Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1919

Дата смерти

17.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1919

Отец: Клячин Христофор Павлович

Мать: Клячина (Скороходова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Клячин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Клячина (Чуранова) Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.03.1951

Сын: Клячин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Клячина (Чуранова) Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Клячин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Клячина (Чуранова) Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.03.1955

Дочь: Смелкова (Клячина) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Клячина (Чуранова) Валентина Дмитриевна

Смерть
17.03.1978

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