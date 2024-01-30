Клячин Сергей Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1919
Дата смерти17.03.1978
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1919
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Клячина (Чуранова) Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.03.1951
Мать ребёнка: Клячина (Чуранова) Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Клячин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Клячина (Чуранова) Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.03.1955
Дочь: Смелкова (Клячина) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Клячина (Чуранова) Валентина Дмитриевна
Смерть
17.03.1978