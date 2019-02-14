Тюрин Лев Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Лев Ильич

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

14.02.2019

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2019

Отец: Тюрин Илья Сергеевич

Мать: Калмыкова Дарья Александровна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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