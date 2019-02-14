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Тюрин Лев Ильич
Тюрин Лев Ильич
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Место рождения
Астрахань
, город Астрахань, Астраханская область
Дата рождения
14.02.2019
Пол
Мужской
Отец
Тюрин Илья Сергеевич
1991 г.р.
Мать
Калмыкова Дарья Александровна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.2019
Отец:
Тюрин Илья Сергеевич
Мать:
Калмыкова Дарья Александровна
Астрахань
, город Астрахань, Астраханская область
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