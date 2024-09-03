Красильников Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильников Василий Васильевич

Красильников Василий Васильевич

Место рождения

Поселок Иман, Приморский край

Дата рождения

23.10.1939

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова (Целковик) Антонина Владимировна

Рождение ребёнка
25.01.1964

Дочь: Красильникова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Красильникова (Целковик) Антонина Владимировна

Рождение ребёнка
23.09.1967

Дочь: Красильникова Инга Васильевна

Мать ребёнка: Красильникова (Целковик) Антонина Владимировна

Нунлигран, Провиденский, Чукотский автономный округ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.