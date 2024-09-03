Красильников Василий Васильевич
Место рожденияПоселок Иман, Приморский край
Дата рождения23.10.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1964
Дочь: Красильникова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Красильникова (Целковик) Антонина Владимировна
Рождение ребёнка
23.09.1967
Дочь: Красильникова Инга Васильевна
Мать ребёнка: Красильникова (Целковик) Антонина Владимировна
Нунлигран, Провиденский, Чукотский автономный округ