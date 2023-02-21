Агафья Амвросиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Амвросиевна

Агафья Амвросиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1696 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Матвеевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Матвеевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Матвеевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Устинья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Матвеевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Матвеевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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