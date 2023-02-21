Агафья Амвросиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Устинья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Матвеевич
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Матвеевич
Смерть
Неизвестно