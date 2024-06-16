Максимилиан Лейхтенбергский
Место рождения
Дата рождения02.10.1817
Дата смерти01.11.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
16.10.1841
Дочь: Мария Максимилиановна Лейхтенбергская
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
23.07.1843
Сын: Николай Максимилианович Романовский
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
20.03.1845
Дочь: Евгения Максимилиановна Лейхтенбергская
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
27.01.1847
Сын: Евгений Максимилианович Романовский
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1849
Сын: Сергей Максимилианович Романовский
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
17.02.1852
Сын: Георгий Максимилианович Рома́новский
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Смерть
01.11.1852