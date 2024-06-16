Максимилиан Лейхтенбергский 02.10.1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимилиан Лейхтенбергский

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Место рождения

Мюнхен

Дата рождения

02.10.1817

Дата смерти

01.11.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
16.10.1841

Дочь: Мария Максимилиановна Лейхтенбергская

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.07.1843

Сын: Николай Максимилианович Романовский

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.03.1845

Дочь: Евгения Максимилиановна Лейхтенбергская

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.01.1847

Сын: Евгений Максимилианович Романовский

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.12.1849

Сын: Сергей Максимилианович Романовский

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.02.1852

Сын: Георгий Максимилианович Рома́новский

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.11.1852
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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