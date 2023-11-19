Селёдкина Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1896
Дата смерти18.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селёдкин Емельян Алексеевич
Отец ребёнка: Селёдкин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1919
Дочь: Селёдкина Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Селёдкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1922
Сын: Селёдкин Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Селёдкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Селёдкин Данил Алексеевич
Отец ребёнка: Селёдкин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1932
Дочь: Гаврилова (Селёдкина) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Селёдкин Алексей Иванович
Смерть
18.07.1980