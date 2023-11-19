Селёдкина Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селёдкина Евдокия Яковлевна

Место рождения

Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

04.03.1896

Дата смерти

18.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селёдкин Емельян Алексеевич

Отец ребёнка: Селёдкин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селёдкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1919

Дочь: Селёдкина Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Селёдкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1922

Сын: Селёдкин Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Селёдкин Алексей Иванович

Звягино, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Селёдкин Данил Алексеевич

Отец ребёнка: Селёдкин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1932

Дочь: Гаврилова (Селёдкина) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Селёдкин Алексей Иванович

Смерть
18.07.1980

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