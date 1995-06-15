Ведяйкина (Ломакина) Дарья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведяйкина (Ломакина) Дарья Валентиновна

Место рождения

Саранск, Саранск, Республика Мордовия

Дата рождения

15.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1995

Отец: Ломакин Валентин Дмитриевич

Мать: Ковырялова Елена Сергеевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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