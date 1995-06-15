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Ведяйкина (Ломакина) Дарья Валентиновна
Ведяйкина (Ломакина) Дарья Валентиновна
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Древо
Место рождения
Саранск
, Саранск, Республика Мордовия
Дата рождения
15.06.1995
Пол
Женский
Отец
Ломакин Валентин Дмитриевич
1962 г.р.
Мать
Ковырялова Елена Сергеевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1995
Отец:
Ломакин Валентин Дмитриевич
Мать:
Ковырялова Елена Сергеевна
Саранск
, Саранск, Республика Мордовия
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