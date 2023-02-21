Зотов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Андрей

Зотов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зотов Иван Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.06.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
02.07.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
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