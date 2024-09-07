Галеев Махмут Валеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеев Махмут Валеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

14.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галеева (Бикмухаметова) Сания Фаткутдиновна

Рождение ребёнка
27.04.1949

Сын: Галеев Масхут Махмутович

Мать ребёнка: Галеева (Бикмухаметова) Сания Фаткутдиновна

Смерть
14.08.1989
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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