Галеев Махмут Валеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти14.08.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1949
Мать ребёнка: Галеева (Бикмухаметова) Сания Фаткутдиновна
Смерть
14.08.1989
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан