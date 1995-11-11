Калмыкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калмыков Максим Валерьевич
Рождение ребёнка
07.03.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калмыков Максим Валерьевич