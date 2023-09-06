Кочин Илья Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочин Илья Васильевич

Кочин Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Кочин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочина) Вера Ильинична

Мать ребёнка: Кочина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кочина) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Кочина Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочина Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Кочина) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Кочина Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.