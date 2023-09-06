Кочин Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Кочин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочина) Вера Ильинична
Мать ребёнка: Кочина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кочина) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Кочина Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Кочина) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Кочина Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно