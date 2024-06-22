Клдимова Марья Около 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клдимова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

ей 26 лет в 1834 году https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Матвей Логинович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Климова (Климова) Кристина Матвеевна

Отец ребёнка: Климов Матвей Логинович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Смерть
Неизвестно

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