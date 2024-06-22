Клдимова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
ей 26 лет в 1834 году https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Климова (Климова) Кристина Матвеевна
Отец ребёнка: Климов Матвей Логинович
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Смерть
Неизвестно