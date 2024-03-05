Перфилова Анисия Осиповна (Иосиповна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892
Сын: Перфилов Александр Иванович
Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
20.05.1893
Дочь: Виноградова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
02.01.1896
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
05.05.1898
Сын: Перфилов Василий Иванович
Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
07.01.1901
Сын: Перфилов Николай Иванович
Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
03.06.1903
Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
04.07.1908
Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
09.04.1911
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
28.06.1912
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
14.06.1914
Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчажкина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно