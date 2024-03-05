Перфилова Анисия Осиповна (Иосиповна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфилова Анисия Осиповна (Иосиповна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1890 и 1892

Сын: Перфилов Александр Иванович

Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
20.05.1893

Дочь: Виноградова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
02.01.1896

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
05.05.1898

Сын: Перфилов Василий Иванович

Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
07.01.1901

Сын: Перфилов Николай Иванович

Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
03.06.1903

Сын: Перфилов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Перфилов Петр Иванович

Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
09.04.1911

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
28.06.1912

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
14.06.1914

Сын: Перфилов Иван Иванович

Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корчажкина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Перфилов Иван Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфилов Иван Устинович

Смерть
Неизвестно
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