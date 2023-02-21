Коростелев Сергей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростелев Сергей Георгиевич

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Место рождения

Казахская ССР< ст.Мулалы. Талдыкорган

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Коростелев Георгийй Петрович

Мать: не указана

Казахская ССР< ст.Мулалы. Талдыкорган
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казахстан, Алматинская обл Талды-Курган
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