Коростелев Сергей Георгиевич
Место рожденияКазахская ССР< ст.Мулалы. Талдыкорган
Дата рождения1955
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Коростелев Георгийй Петрович
Мать: не указана
Казахская ССР< ст.Мулалы. Талдыкорган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Казахстан, Алматинская обл Талды-Курган