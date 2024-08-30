Алешин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти18.03.1810
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Алешин Иван Андреевич
Мать: Алешина Агафья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алешина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Алешина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Алешина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Алешина) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Алешина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Алешина) Маремьяна Ивановна
Мать ребёнка: Алешина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Алешина) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Алешина Дарья Тимофеевна
Смерть
18.03.1810