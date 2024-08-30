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Алешин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

18.03.1810

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Алешин Иван Андреевич

Мать: Алешина Агафья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешина Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Алешина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Алешина Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Алешина) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Алешина Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Алешина) Маремьяна Ивановна

Мать ребёнка: Алешина Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Алешина) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Алешина Дарья Тимофеевна

Смерть
18.03.1810

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