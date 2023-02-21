Фамилии Нет Афонасий Изотович
Место рожденияДубровка Изборской волости Псковской губернии
Дата рождения27.04.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.04.1832 ст.
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
01.10.1862 ст.
Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
03.05.1864 ст.
Сын: Фамилии Нет Николай Афонасьевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
04.08.1866 ст.
Дочь: Фамилии Нет Евдокия Афонасьевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1868 ст.
Сын: Фамилии Нет Сергей Афонасьевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
01.08.1869 ст.
Дочь: Фамилии Нет Наталья Афонасьевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.
Дочь: Фамилии Нет Татьяна Афонасьевна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1874 ст.
Сын: Фамилии Нет Феодор Афонасьевич
Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна
Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно