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Фамилии Нет Афонасий Изотович

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Место рождения

Дубровка Изборской волости Псковской губернии

Дата рождения

27.04.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1832 ст.

Отец: Фамилии Нет Изот Лаврентьевич

Мать: Фамилии Нет Анастасия Васильевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Бракосочетание
01.10.1862 ст.

Жена: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна

Изборск Николаевская церковь Псковской губернии
Рождение ребёнка
03.05.1864 ст.

Сын: Фамилии Нет Николай Афонасьевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
04.08.1866 ст.

Дочь: Фамилии Нет Евдокия Афонасьевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1868 ст.

Сын: Фамилии Нет Сергей Афонасьевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
01.08.1869 ст.

Дочь: Фамилии Нет Наталья Афонасьевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Дочь: Фамилии Нет Татьяна Афонасьевна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Рождение ребёнка
16.02.1874 ст.

Сын: Фамилии Нет Феодор Афонасьевич

Мать ребёнка: Фамилии Нет Анна Варфоломеевна

Дубровка Изборской волости Псковской губернии
Смерть
Неизвестно
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