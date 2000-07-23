Странадкина (Богославская) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Странадкина (Богославская) Людмила Николаевна

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Место рождения

Кировск, город Кировск, Мурманская область

Дата рождения

08.12.1930

Дата смерти

23.07.2000

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1930

Отец: Богословский Николай Филиппович

Мать: Богословская (Лебская) Елена Пантелеевна

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
29.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Странадкин Николай Григорьевич

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Бракосочетание
02.04.1963

Муж: Странадкин Николай Григорьевич

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
01.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Странадкин Николай Григорьевич

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Смерть
23.07.2000
Заходы, Шкловский район, Могилёвская область

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