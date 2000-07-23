Странадкина (Богославская) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.12.1930
Дата смерти23.07.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1930
Рождение ребёнка
29.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Странадкин Николай Григорьевич
Бракосочетание
02.04.1963
Рождение ребёнка
01.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Странадкин Николай Григорьевич
Смерть
23.07.2000
Заходы, Шкловский район, Могилёвская область