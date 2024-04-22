Баринова (Котова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова (Котова) Анна Андреевна

Место рождения

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.08.1902 ст.

Дата смерти

07.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ез
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.06.1930

Дочь: Ксенафонтова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
отчество присвоено по желанию матери
Бракосочетание
14.03.1933

Муж: Баринов Иван Александрович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.07.1934

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.03.1936

Дочь: Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.03.1994
Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
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