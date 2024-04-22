Баринова (Котова) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1902 ст.
Дата смерти07.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1902 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1930
Дочь: Ксенафонтова Надежда Ивановна
отчество присвоено по желанию матери
Бракосочетание
14.03.1933
Рождение ребёнка
19.07.1934
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович
Рождение ребёнка
28.03.1936
Дочь: Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Баринов Иван Александрович
Смерть
07.03.1994