Володина (Астафьева) Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Астафьева) Марина Михайловна

Место рождения

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Астафьев Михаил Алексеев

Мать: Астафьева Анна Александрова

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
18.02.1894 ст.

Муж: Володин Иосиф Иванович

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.10.1895 ст.

Сын: Володин Артемий Иосифович

Отец ребёнка: Володин Иосиф Иванович

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.08.1898 ст.

Сын: Володин Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Володин Иосиф Иванович

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.12.1900 ст.

Сын: Володин Александр Иосифович

Отец ребёнка: Володин Иосиф Иванович

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.03.1903 ст.

Сын: Володин Степан Иосифович

Отец ребёнка: Володин Иосиф Иванович

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.08.1905 ст.

Сын: Володин Василий Иосифович

Отец ребёнка: Володин Иосиф Иванович

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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