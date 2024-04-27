Володина (Астафьева) Марина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
18.02.1894 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1895 ст.
Сын: Володин Артемий Иосифович
Отец ребёнка: Володин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1898 ст.
Отец ребёнка: Володин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1900 ст.
Сын: Володин Александр Иосифович
Отец ребёнка: Володин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1903 ст.
Отец ребёнка: Володин Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1905 ст.
Сын: Володин Василий Иосифович
Отец ребёнка: Володин Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно