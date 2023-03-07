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Семенова Анна Михайлова

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Место рождения

дер. Белого Соснового мысу, Толстиковская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Белого Соснового мысу, Толстиковская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Семенов Артемий Фирстов

Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Семенов Гаврило Фирстов

Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Татьяна Фирстова

Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Семенов Иван Фирстов

Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Ксения Фирстова

Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1781 ст.

Дочь: Марья Фирстова

Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1783 ст.

Сын: Семенов Никифор Фирстов

Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1785 ст.

Дочь: Евдокия Фирстова

Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Татьяна Фирстова

Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Фирст Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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