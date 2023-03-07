Семенова Анна Михайлова
Место рождениядер. Белого Соснового мысу, Толстиковская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Белого Соснового мысу, Толстиковская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1773
Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Татьяна Фирстова
Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Семенов Иван Фирстов
Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ксения Фирстова
Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев
Рождение ребёнка
01.03.1781 ст.
Дочь: Марья Фирстова
Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев
Рождение ребёнка
09.01.1783 ст.
Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев
Рождение ребёнка
04.08.1785 ст.
Дочь: Евдокия Фирстова
Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Татьяна Фирстова
Отец ребёнка: Семенов Фирст Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795