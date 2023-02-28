Подсосов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1930
Сын: Подсосов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Подсосова Ирена Констанция Гаврииловна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область