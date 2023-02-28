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Подсосов Иван Алексеевич

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Место рождения

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.05.1930

Сын: Подсосов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Подсосова Ирена Констанция Гаврииловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подсосова Ирена Констанция Гаврииловна

Смерть
1976
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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