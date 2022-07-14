Фёдоровых Татьяна
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Фёдоровых Владимир БорисовичНеизвестно г.р.
Дети
(Фёдоровых) Светлана Владимировна1991 г.р.
(Фёдоровых) Валерия Владимировна23.05.1996 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1991
Дочь: (Фёдоровых) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Фёдоровых Владимир Борисович
Рождение ребёнка
23.05.1996
Дочь: (Фёдоровых) Валерия Владимировна
Отец ребёнка: Фёдоровых Владимир Борисович