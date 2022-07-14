Фёдоровых Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдоровых Татьяна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась Неизвестно

Супруги
Фёдоровых Владимир БорисовичНеизвестно г.р.
Дети
(Фёдоровых) Светлана Владимировна1991 г.р.
(Фёдоровых) Валерия Владимировна23.05.1996 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоровых Владимир Борисович

Рождение ребёнка
1991

Дочь: (Фёдоровых) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Фёдоровых Владимир Борисович

Рождение ребёнка
23.05.1996

Дочь: (Фёдоровых) Валерия Владимировна

Отец ребёнка: Фёдоровых Владимир Борисович

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