Климочкина (Лобанова) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климочкина (Лобанова) Нина Федоровна

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Место рождения

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

09.02.1950

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1950

Отец: Лобанов Федор Филиппович

Мать: Лобанова Клавдия Сергеевна

Гусь-Железный, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.07.1971

Дочь: Соколова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Долохов Анатолий

Рождение ребёнка
10.09.1977

Сын: Климочкин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Климочкин Владимир Иванович

Чехия, Прага
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климочкин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долохов Анатолий

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