Климочкина (Лобанова) Нина Федоровна
Место рождения
Дата рождения09.02.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1950
Рождение ребёнка
11.07.1971
Дочь: Соколова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Долохов Анатолий
Рождение ребёнка
10.09.1977
Сын: Климочкин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Климочкин Владимир Иванович
Чехия, Прага
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долохов Анатолий