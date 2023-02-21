Новикова Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
1954
Почетная грамота Руднянского райсовета депутатов трудящихся, выданная звеньевой колхоза "Вперед к социализму" участнице районной сельскохозяйственной выставки 1954 года, за получение высокого урожая л... Показать все
Смерть
Неизвестно