Новикова Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Анна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
1954
Почетная грамота Руднянского райсовета депутатов трудящихся, выданная звеньевой колхоза "Вперед к социализму" участнице районной сельскохозяйственной выставки 1954 года, за получение высокого урожая л... Показать все
Смерть
Неизвестно
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