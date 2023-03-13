Соломахин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Алексей Петрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

28.05.1933

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1933

Отец: Соломахин Пётр Сергеевич

Мать: Соломахина Софья Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2018
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