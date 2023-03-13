Соломахин Алексей Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.05.1933
Дата смерти2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1933
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2018