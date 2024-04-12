Седунова (Черемисинова) Серафима Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седунова (Черемисинова) Серафима Павловна

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Место рождения

Большие Ковали, Шабалинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Черемисинов Павел Иванович

Мать: Черемисинова Мария Трефиловна

Большие Ковали, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Базик Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Седунов Михаил

г.Мурманск
Рождение ребёнка
С 1942

Сын: Седунов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Седунов Михаил

г.Мурманск
Работа или профессия
Неизвестно
повар
Образование
Неизвестно
малограмотная
Смерть
1970
г.Мурманск
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
г.Мурманск
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