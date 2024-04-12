Седунова (Черемисинова) Серафима Павловна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Базик Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Седунов Михаил
г.Мурманск
Рождение ребёнка
С 1942
Сын: Седунов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Седунов Михаил
г.Мурманск
Работа или профессия
Неизвестно
повар
Образование
Неизвестно
малограмотная
Смерть
1970
г.Мурманск
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
г.Мурманск