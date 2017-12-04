Климова Марьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Марьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.2017

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.2017

Отец: Климов Иван

Мать: Климова Юлия Сергеевна

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