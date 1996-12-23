Баранчиков Степан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранчиков Степан Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1912

Дата смерти

23.12.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1947

Сын: Баранчиков Олег Степанович

Мать ребёнка: Баранчикова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранчикова Александра Ивановна

Смерть
23.12.1996
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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