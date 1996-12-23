Баранчиков Степан Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1912
Дата смерти23.12.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1947
Сын: Баранчиков Олег Степанович
Мать ребёнка: Баранчикова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1996
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область