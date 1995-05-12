Батталов Салих Вахызович
Место рождения
Дата рождения05.08.1905
Дата смерти12.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1922 по 1927
Московская обл.
Место жительства
По 1922
Место жительства
С 1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.05.1995