Батталов Салих Вахызович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батталов Салих Вахызович

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Место рождения

Большие Тиганы, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.08.1905

Дата смерти

12.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Тиганы, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1922 по 1927
Московская обл.
Место жительства
По 1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.05.1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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